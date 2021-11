Geldmaat Budel definitief op slot, middenstanders balen: ‘Wat een ellende’

BUDEL - Budelse middenstanders balen van de Geldmaat in het voormalige Rabobankgebouw aan de Ant. Mathijsenstraat. Het komt te vaak voor dat er niet gepind kan worden en geld afstorten met een sealbag is al helemaal een probleem.

,,We krijgen enorm veel klachten van collega-middenstanders en klanten”, zegt Edwin van Gaal. Hij is bestuurslid van het centrummanagement. ,,Wij zijn de plek waar veel ondernemers hun gal spuien. Vrijwel iedere ondernemer zit met dit probleem”, zegt Van Gaal.

Slager Carry van Rooij kan hem bijvallen: ,,Niet alleen wij hebben een probleem, maar ook heel veel mensen die cash geld in de beurs willen hebben.” Vaak wordt dan gevraagd of er in de winkel wat bij gepind kan worden. De grootste ergernis van de middenstanders is misschien nog wel dat ze het cash ontvangen geld niet kunnen storten. ,,Het apparaat voor de sealbags doet het meestal niet en dan moeten we naar de Bruna. Maar die is ook om 18.00 uur dicht. Bovendien, als er een paar winkeliers voor je sealbags hebben gedeponeerd, dan zit dat apparaat vol en moet je geld zo afstorten”, aldus Van Gaal.

Quote Het lijkt erop dat ze er alles aan willen doen om van het betalen met cash af te komen Carry van Rooij

Wisselgeld ophalen in Weert

,,Dat is niet alleen duurder, maar je hebt daar nul privacy. Regelmatig hoor je: ‘goeie week gehad, zie ik wel’. Dat voelt niet fijn”, vindt Van Rooij. Het alternatief ligt buiten het dorp: de dichtstbijzijnde plek is de Geldmaat in Maarheeze. ,,Maar daar moet je al met z’n tweeën naartoe, want vaak voel je je daar ook niet echt veilig”, stelt Van Rooij. Het stoort de middenstanders dat de banken – Geldmaat is opgezet door Rabobank, ING en ABN AMRO – hun verantwoordelijkheid niet nemen. ,,Het lijkt erop dat ze er alles aan willen doen om van het betalen met cash af te komen. Zo moeten wij bijvoorbeeld geldrollen met wisselgeld in Weert bij de Gamma gaan halen”, zegt Van Rooij.

In de korte tijd dat het tweetal dit vertelt, proberen vier klanten even geld te pinnen: helaas buiten gebruik. De een zucht een keer diep, een ander roept: ,,Wat een ellende in Buul.” Een derde klant legt uit, dat zij echt graag cash in de portemonnee heeft: ,,Dan heb je tenminste overzicht over je uitgaven.”

Geldmaat laat weten de locatie aan de Mathijsenstraat permanent te sluiten en dat er een alternatieve locatie gezocht wordt. Het niet tijdig bijvullen van de geldautomaat wordt geweten aan personeelstekort bij Brink’s.