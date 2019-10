‘Gemeente Cranendonck pas in 2022 uit financieel zwaar weer’

CRANENDONCK - De gemeente Cranendonck zit nog zeker twee jaar in financieel zwaar weer. Om de begroting voor 2020 en 2021 rond te krijgen is weer een flinke greep uit de financiële reserves nodig: in totaal ruim 1,7 miljoen euro.

Pas in 2022 verwacht wethouder Frans Kuppens (CDA, financiën) een begroting te kunnen aanbieden die sluitend is zonder gebruik te hoeven maken van de reserves.

De oorzaak van de verwachte tekorten zit hem vooral in de uitgaven voor het sociaal domein. Vooral de jeugdzorg slokt veel meer geld op dan de gemeente vanuit het Rijk krijgt. „We zijn bezig om meer grip te krijgen op die uitgaven. We gaan beter kijken wat echt nodig is en wat wellicht anders opgelost kan worden. We gaan opnieuw met zorgaanbieders onderhandelen en ook zorgverwijzers, zoals huisartsen, vragen we om kritischer te kijken naar wat echt nodig is”, zegt zorgwethouder Marcel Lemmen (VVD). Hij wil ook besparen op ‘zijn’ uitgaven, door de sociale omgeving van hulpvragers waar mogelijk meer in te zetten. Met aanpassingen binnen het sociaal domein is de gemeente er nog niet.

Smalle wegen

Een aantal geplande projecten zal worden uitgesteld. Zo worden smalle wegen in het buitengebied nog niet verbreed, de geplande renovatie van een deel van de Budelse Van Baarsstraat wordt uitgesteld net als de dure aanpassing van het kruispunt Van Houtstraat - Meemortel.

De inwoners van Cranendonck gaan ook meebetalen om de tekorten in de hand te houden: de ozb wordt de komende jaren meer verhoogd dan alleen met het inflatiepercentage van 1,6 procent per jaar. In 2020 komt daar 1,8 procent bovenop, in 2021 moet er 2,8 procent meer betaald worden. Ook de toeristenbelasting voor mensen die in Cranendonck overnachten gaat omhoog, met bijna 40 procent. Voor de nieuwe dorpshuizen in Budel-Dorplein en Gastel blijft wel geld in de begroting opgenomen. Verder wordt er geïnvesteerd om de duurzaamheidsdoelen te halen, de Koenraadtweg - Hugten - Hugterweg krijgt groot onderhoud en de gemeente wil de vaart blijven houden in de totstandkoming en uitvoering van de centrumplannen voor Budel en Maarheeze.

Zieke medewerkers

Een zorg is ook de post externe inhuur van personeel. Een groot deel van die kosten komt voor rekening van inhuur voor zieke medewerkers. Het ziekteverzuim op het gemeentehuis is (te) hoog. „De werkdruk neemt flink toe. Problematieken worden ingewikkelder en we krijgen als gemeente steeds meer taken”, verklaart burgemeester Roland van Kessel het verzuim deels. Hij wil het personeelsbudget daarom met 330.000 euro ophogen, los van de verhoging om aan de cao-verplichtingen te kunnen voldoen.