‘Gemeente moet lessen trekken uit proces Borgh’

Stewards als Fadhel geven reizigers een veilig gevoel op ‘unheimisch’ station Maarheeze

3 juni MAARHEEZE - Gestoken in een hesje en met een speciale pas op zak is vanaf woensdag Fadhel Alsaadi als steward aan het werk. Niet bij een voetbalwedstrijd of evenement, maar op het NS-station in Maarheeze. Alsaadi is de eerste die het perron, de parkeerplaats en de fietsenstalling in de gaten houdt. Binnenkort worden meer stewards aangesteld. Als er incidenten zijn, schakelen ze hulptroepen in. Allemaal om het veiligheidsgevoel te vergroten.