Gemeente moet patstelling De Bulders vlottrekken

Projectontwikkelaar Janssen de Jong wil in de wijk De Bulders in Heeze 28 koopwoningen en 12 huurwoningen bouwen. De koopwoningen werden in de zomer van vorig jaar allemaal verkocht. Maar waar nu huizen hadden moeten staan, groeit tot grote frustratie van de kopers en de ontwikkelaar alleen onkruid.

Om de veertig woningen te realiseren bleek het noodzakelijk om een extra bergplaats voor water aan te leggen. Deze wadi is gepland op het weiland waar boer Adrie Scheepers zijn koeien - via de koeientunnel onder de Randweg - laat grazen. Scheepers tekende bezwaar aan. Dus is nu het project vertraagd.

De VVD stelde maandag tijdens de raadsvergadering in een motie voor dat het college van B en W snel met de betrokken partijen in overleg moet. Wethouder Pieter van der Stek (D66/De Bulders) is van mening dat de gemeente alles in het werk heeft gesteld om het bouwproject te faciliteren: ,,We hebben alle vergunningen verleend. Maar elke inwoner heeft nu eenmaal het recht om bezwaar te maken, ook deze agrariër.”

Van der Stek heeft onlangs overleg gehad met een afvaardiging van de kopers. Hij vreest dat met de motie valse hoop wordt gegeven aan de groep kopers. ,,Het is niet dat ik niet wil, maar ik wil niet de suggestie wekken dat de gemeente dit gaat oplossen, want wij gaan er niet over.”

De gemeenteraad vindt toch dat de wethouder een poging moet wagen. ,,We weten dat de gemeente niet alle kaarten in handen heeft. Maar het college zou wel een bemiddelende rol kunnen spelen om uit deze vervelende impasse te komen. Als we niet uitkijken gaat dit van kwaad tot erger”, aldus fractievoorzitter Robert Groenewoud van de VVD.

D66 volgde de uitleg van de eigen wethouder en stemde als enige tegen. Wethouder Van der Stek zegde nog toe om de fracties in een besloten overleg te informeren over de situatie. ,,Omdat enkele zaken onder de rechter zijn, vind ik het lastig om er hier over te praten”, aldus Van der Stek.

‘Vergunning was slechts formaliteit’

De koopwoningen in het deelproject Schaversvelden fase 3 gingen in de zomer van vorig jaar in de verkoop. De omgevingsvergunning was op dat moment nog niet onherroepelijk verklaard, maar volgens Janssen de Jong was dat slechts een formaliteit.

In de verkoopbrochure werd opgenomen dat begin 2021 met de bouw zou worden gestart. Eind 2021 was de oplevering voorzien. Alle 28 woningen, in de prijsklasse van 275.000 tot 525.000 euro, waren in een mum van tijd weg. De huurwoningen wil Janssen de Jong straks zelf gaan verhuren.