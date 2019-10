Gemeente neemt bestuur nieuwe dorpshuis Leende over

HEEZE-LEENDE - Het huidige bestuur van dorpshuis De Meent in Leende komt definitief niet meer in beeld als bestuur van het nieuwe dorpshuis dat nu gebouwd wordt. De gemeente heeft die taak overgenomen. Er is al een interim-manager aangesteld. Die gaat onder meer op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen die CDA en PvOJ/GroenLinks aan het college van B en W hadden gesteld. Aanleiding was het klappen van het overleg tussen het Meent-bestuur en CDA-wethouder Frank de Win over de inrichting van het nieuwe dorpshuis en de kosten daarvan.

In Leende komt op de plek van het vroegere gemeentehuis een nieuw centrumgebouw met daarin een dorpshuis en een brede school (de Triangel). Met de nieuwbouw is begonnen. De bedoeling is dat de school na de zomervakantie verhuist. Het dorpshuis zou dan eind volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden. Verschillende ruimtes worden zowel door de school als door verenigingen of andere huurders van het dorpshuis gebruik. De totale kosten zijn 12,5 miljoen euro.

Starre houding

Het conflict tussen het huidige Meent-bestuur en de gemeente gaat over de inrichtingskosten. Volgens het Meent-bestuur is daar 2 ton meer voor nodig dan de gemeente er voor wil geven. Vanwege de starre houding van de wethouder en de gemeentelijk projectleider haakte het bestuur af. Het blijft nog wel de oude Meent besturen.

Maar de verschillen gaan over meer dan de inrichtingskosten, zo blijkt uit de antwoorden op de vragen. Zo stelt het college dat een eventuele lijmpoging zinloos was omdat het bestuur dat niet wilde, terwijl het bestuur zelf desgevraagd zegt dat het nog best verder had willen praten ‘maar dan moet de gemeente wel voldoende te bieden hebben'. Onenigheid was er ook over het mede-gebruik van ruimten door de school. Het Meent-bestuur mocht aan de school geen huur vragen van de gemeente, terwijl het zelf wel huur moet betalen.

Kansen

Ondertussen biedt de overname door de gemeente misschien wel kansen voor de bibliotheek. Althans, dat is de analyse van Ben Pollmann. De voorzitter van de stichting Vrienden van de Bieb kreeg onlangs heugelijk nieuws vanuit Den Haag: er komt 225.000 euro rijksgeld beschikbaar voor het inrichting van een bieb in Leende. Alleen was er volgens het oude Meent-bestuur nauwelijks ruimte voor een bieb in het nieuwe dorpshuis. Pollmann: ,,Maar dit bedrag is natuurlijk wel een unieke kans voor Leende. Ik weet zeker dat we samen met de gemeente en de school een oplossing vinden".

Pollmann staat een bibliotheek voor ogen die veel meer doet dan boeken uitlenen. Hij heeft het bijvoorbeeld over films en lezingen. ,,Zo'n bieb brengt leven in de brouwerij. Natuurlijk willen we die in de nieuwe Meent hebben. Ik hoop ook dat het lukt om in het voorjaar een enthousiaste groep vrijwilliger bij elkaar te krijgen, zodat we eind volgend jaar een vliegende start kunnen maken".

Verandermanager