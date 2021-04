Gemeente vindt snelle sanering vervuilde grond bij Sprankenis in Leende ‘weinig zinvol’; ondanks verontreinigd grondwater

LEENDE - Het terrein van auto- en takelbedrijf Sprankenis aan de Valkenswaardseweg in Leende is vervuild. Volgens de gemeente Heeze-Leende gaat het om ‘grotere verontreinigingen’. Uit recent bodemonderzoek komt nu ook naar voren dat de grond aan de westzijde van het bedrijf is vervuild met zink en minerale olie.

Ten westen van het bedrijf is in de bovengrond zink gevonden. Het gaat om een verontreiniging van vier kubieke meter. Een stukje verderop, ter hoogte van het magazijn, is in de bovengrond minerale olie aangetroffen. Die vervuiling heeft een omvang van ongeveer drie kubieke meter.

De gemeente Heeze-Leende noemt de omvang van de vervuiling op beide plekken ‘beperkt’. Sanering is volgens deskundigen van de gemeente ‘zeker niet urgent’.

De verontreiniging is volgens de onderzoekers wel verder verspreid in het grondwater. Maar omdat in de regio wel vaker verhoogde gehalten worden aangetroffen, zijn volgens de gemeente ‘aanvullend onderzoek en sanerende maatregelen nu weinig zinvol’.

Als het terrein van Sprankenis wordt herontwikkeld - wat de verwachting is - zullen deze ‘spots’ ook verwijderd worden, geeft de gemeente aan. ‘Dat kan dan mooi samen met de grotere verontreinigingen die geconstateerd zijn op het terrein van Sprankenis’, aldus een woordvoerder van de gemeente in een schriftelijke reactie.

Vervuiling onder Valkenswaardseweg eerder afgedekt met verhardingslaag

Onlangs werd bij werkzaamheden aan de waterleiding onder de Valkenswaardseweg ter hoogte van het bedrijf nog vervuilde grond verwijderd. Ook in 2013 is er op die plek een vervuiling onder de straat geconstateerd. Destijds is de grond niet afgevoerd maar afgedekt met een verhardingslaag.

Volgens de gemeente zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid. Pas bij de herontwikkeling van het terrein kunnen er wel risico’s zijn. Daarom hoeft er ook dan pas gesaneerd te worden. De gemeente geeft aan dat de sanering van het vervuilde terrein voor rekening is van Sprankenis. Eigenaar Gerjo Sprankenis wil vooralsnog niet reageren.

Verplaatsing Sprankenis

De gemeente Heeze-Leende en Sprankenis zijn al langer in gesprek over een verhuizing van het bedrijf naar bedrijventerrein De Biesven, naast de ambulancepost in Leende. Op het terrein aan de Valkenswaardsweg zou Sprankenis dan in aanmerking komen voor drie bouwtitels waarmee - na sloop van de huidige bedrijfspanden - de locatie kan worden herontwikkeld. Om de verplaatsing naar De Biesven mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.