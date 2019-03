Gemeenten worstelen met ‘groene’ huizenbezitters

Dronken Au­di-bestuurder rijdt in greppel in Sterksel, mist rij bomen maar nét

18 maart STERKSEL - Een dronken Audi-bestuurder is uit de bocht gevlogen en in de berm terechtgekomen van de Somerenseweg. De politie heeft hem aangehouden, omdat het alcoholpercentage in zijn bloed te hoog was.