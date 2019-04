Gemeenten worstelen met locatie van de supermarkt

Een supermarkt zorgt voor leven in de brouwerij, veel toeloop en daar profiteren ook de winkels in de directe omgeving van. Het zijn trekkers die een wapen kunnen zijn tegen dreigende of toenemende leegstand in het centrum van dorpen. De 21 gemeenten die in Zuidoost-Brabant als Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben gezamenlijk afgesproken dat supermarkten zich in het centrum moeten vestigen.