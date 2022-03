Gemeenteraad Cranendonck eensgezind: azc Budel sluit op 1 juli 2024

CRANENDONCK - Het asielzoekerscentrum in Budel moet op 1 juli 2024 de deuren sluiten. Dat heeft de gemeenteraad van Cranendonck dinsdagavond vastgelegd in een raadsbesluit dat door alle vijf fracties werd gesteund.

Waar in de meeste gemeenten nu wordt gekeken naar plekken voor vluchtelingen, praat de gemeenteraad van Cranendonck juist over het sluiten van de huidige opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op de Nassau-Dietzkazerne in Budel.

De aanhoudende overlast van met name veiligelanders in de gemeente is de aanleiding voor het besluit om de poort per 1 juli 2024 te sluiten. Een initiatiefvoorstel van Elan hierover werd, nadat het enigszins was aangepast, raadsbreed gesteund.

Klip en klaar raadsbesluit

Op zich loopt de vergunning voor het huisvesten van asielzoekers op de Nassau Dietzkazerne in Budel automatisch af op 1 juli 2024. Maar Elan wilde het zekere voor het onzekere nemen en nu een klip en klaar raadsbesluit nemen.

Elan-raadslid Patrick Beerten: ,,We willen een nieuw speelveld. En daarvoor moet eerst duidelijk zijn dat we als raad het azc per 1 juli 2024 beëindigen. Voor de periode erna moeten we met de inwoners en met Defensie (de eigenaar van het terrein, red.) kijken wat we daar willen.”

Drie schorsingen nodig

Om een unaniem besluit te kunnen nemen, werd tijdens de raadsvergadering achter de schermen volop overlegd. De fracties hadden er drie schorsingen voor nodig - bij elkaar ruim een uur - om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Dat lukte uiteindelijk op het allerlaatste moment. Pro6 twijfelde lang maar stemde toch in met het voorstel. Maar dat was op voorwaarden dat er na 1 juli 2024 toch nog een mogelijkheid moet zijn voor een azc.

,,We vinden het nog altijd een geschikte locatie voor een grootschalige azc, mits het COA de veiligheid van onze inwoners en de bewoners en medewerkers van het azc kan waarborgen”, aldus Marie Beenackers van Pro6.

Raadpleging onder inwoners

En die ruimte is er in theorie nog. Want in het raadsbesluit is opgenomen dat in de komende jaren samen met de inwoners en de eigenaar van het terrein onderzocht wordt welke bestemming de voormalige legerplaats in Cranendonck moet krijgen.

De VVD ziet een nieuw azc in welke vorm dan ook na 1 juli 2024 niet zitten. Elan sluit een kleinschalig azc niet op voorhand uit. ,,Als uit de raadpleging blijkt dat inwoners er een kleinschalig azc willen, dan gaan we daarmee akkoord. Maar op dit moment zeggen wij: stop per 1 juli 2024 met het azc”, aldus Beerten.

Overlast onacceptebel

Ook Cranendonck Actief stemde in met het raadsbesluit om de poort op 1 juli 2024 te sluiten. De fractie vindt de huidige overlast onacceptabel.

Het CDA had eerder al aangegeven het azc per 1 juli 2024 te willen sluiten. De partij is voor de opvang van vluchtelingen, maar vindt dat de huidige overeenkomst met het COA geen garantie biedt om vluchtelingen veilig op te kunnen vangen.