Gemeenteraad Heeze-Leende: Weibossen ‘ideale locatie’ voor nieuwe gymzaal

Kaart Wél berege­nings­ver­bod grasland tussen Son en Breugel en Belgische grens

13:35 BOXTEL - Boeren in het gebied ten zuiden van Son en Breugel tot aan de Belgische grens mogen in april en mei hun grasland nog niet besproeien. Dat heeft waterschap De Dommel dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het grondwaterpeil is op de hoge zandgronden nog niet hersteld van de droogte van vorig jaar.