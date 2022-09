Gerechtelijke procedures en Bibob-trajecten vertragen ontwikkelingen bij vroegere horecapanden Heeze

HEEZE - De Nieuwendijk in Heeze was vroeger een echt uitgaansgebied. Mensen uit de hele regio kwamen naar Heeze om er op stap te gaan. De panden ademen nu vooral vergane glorie. Volgens burgemeester Paul Verhoeven verlopen gesprekken moeizaam en vertragen gerechtelijke procedures en Bibob-trajecten nieuwe ontwikkelingen.

Hees en Leen en Woody’s gingen jaren geleden al op slot en staan nog steeds leeg. Ook Casino Game & Fun is al een poos gesloten. Den Himmel werd enkele jaren geleden al gesloopt. De hoogste tijd dat het gebied nieuwe impulsen krijgt, vindt Lokaal Heeze-Leende.

,,Zijn we als gemeente nog in gesprek met de eigenaren van Woody’s en Hees en Leen”, vroeg fractievoorzitter Toon Snoeijen maandagavond tijdens het rondetafelgesprek aan het college. ,,En op wat voor termijn kunnen we hier ontwikkelingen verwachten?”

Quote Is dit niet de uitgelezen kans om als gemeente het pand te kopen en ze onder eigen regie te herontwik­ke­len Toon Snoeijen, Lokaal Heeze-Leende

De fractievoorzitter van Lokaal Heeze-Leende opperde om het pand van casino Game & Fun (vroeger discoclub Cheers) en het ernaast gelegen woonhuis aan te kopen: ,,Het staat al enige tijd te koop. Is dit niet de uitgelezen kans om als gemeente deze panden te kopen en ze onder eigen regie te herontwikkelen?”

Snoeijen was verder ook benieuwd of het college inmiddels plannen heeft met het perceel waar vroeger horecazaak Den Himmel stond. De gemeente kocht het pand in 2017 en heeft het kort later gesloopt. Vijf jaar later is nog altijd niet duidelijk wat de gemeente met die plek wil. Snoeijen: ,,Door de sloop zou de toegangsweg naar de wijk die er achter ligt verbreed kunnen worden. Dit is door de toenmalige wethouder toegezegd. Wat is de status?”

Zorgvuldig te werk gaan

Burgemeester Paul Verhoeven kon maar weinig antwoorden geven. Althans niet in een openbare bijeenkomst. Want of de zaak is onder de rechter of er loopt een Bibob-procedure. ,,Ik moet daarin zeer zorgvuldig te werk gaan, anders worden we straks misschien door de rechter in het ongelijk gesteld.”

Daarnaast lopen er volgens de burgemeester strategische gesprekken die vooralsnog niet tot een deal hebben geleid. Ook daarover wilde Verhoeven geen tip van de sluier lichten.