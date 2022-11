Getouwtrek om tochtige woonwagen van Trudi (68) in Maarheeze: ‘Ik blijf de schimmel steeds wegpoetsen’

Nieuwe ambulance­post visite­kaart­je voor gemeente Hee­ze-Leen­de en GGD Bra­bant-Zuid­oost

LEENDE - Het Biesven in Leende groeit de komende jaren uit tot een 112-plein. In navolging van de lokale brandweer en de afdeling ambulancezorg van de GGD Brabant-Zuidoost is het de bedoeling dat ook het Leendse autosleep- en takelbedrijf Sprankenis en de politie er een plekje krijgen.

12 november