Gevaarlijke spijkerplanken gevonden in twee natuurgebieden; illegale motorcrossers mogelijk doelwit

met video Brandweer rukt groot uit voor natuur­brand in Budel, uren bezig met nablussen

BUDEL - De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een natuurbrand nabij de Kuikensvendijk in Budel. Met inzet van meerdere blusvoertuigen was het vuur snel onder controle. De brandweer was nog wel een paar uren bezig met nablussen.

22 juni