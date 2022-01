Geweldsgolf houdt azc Budel in zijn greep: ‘Agressieve nep-Algerijnen zorgen voor veel problemen’

Met twee volledig geëscaleerde ruzies op één dag was donderdag voor het azc in Budel een dieptepunt in drie maanden vol geweld. Na een vechtpartij in de middag ging het ‘s avonds opnieuw fout toen een man werd neergestoken en zwaargewond raakte. Zijn situatie is inmiddels stabiel, drie jonge asielzoekers (15, 18 en 18 jaar) zitten vast.