‘Gewend aan outside the box te denken voor Brabantsedag’

In garages, huiskamers en schuren wordt sinds juli gewerkt aan een Lego-editie van de Brabantsedag. De jeugd van De Oude Ambachten ‘legoot’ drie avonden in de week in de garage van Egon van der Linden. De wagenbouwersgroep heeft gekozen voor een bouwwerk dat is geïnspireerd op ‘de magische wereld van het pretpark’. Met deze creatie werd in 2017 aan de theaterparade deelgenomen. De hulp van volwassenen wordt niet altijd in dank afgenomen. ,,Zelf heb ik onlangs per ongeluk een toren laten omvallen. Opmerkingen daarover blijf ik nog wel even horen”, grinnikt Egon van der Linden, die met zijn drie zonen fanatieke legobouwers in huis heeft. ,,Vaak zijn ze voor en na de Brabanstedag met Lego en Duplo in de weer. Hiermee bouwen ze verschillende wagens na.”

Eigen creatie

Normaal gesproken werkt de jeugd van De Oude Ambachten aan hun eigen creatie voor de kinderparade en helpen ze een handje bij de grote wagen. ,,De gewone Brabantsedag is natuurlijk veel leuker, maar voor nu is dit een goede oplossing”, vindt Levi van der Linden (14). Samen met Tara van de Ven (13) probeert hij een paar grote wielen na te bouwen. En dan valt niet mee. Levi: ,,Het is heel lastig om van Lego een rond wiel te maken. Dat geldt ook voor veel details. Verder is het best een uitdaging om de constructie voldoende stevig te krijgen.”

De groepen hebben van de Stichting Vrienden Wagenbouwers, die het initiatief voor de bouwwedstrijd heeft genomen, duizenden legosteentjes tot hun beschikking gekregen. Egon: ,,We zijn heel blij met de grote variatie aan kleuren. Er zijn alleen al drie varianten roze. Maar niet alles is even bruikbaar. Er zitten ook heel veel kleine tierelantijntjes tussen de steentjes. Daardoor is er tussen de wagenbouwersgroepen een levendige ruilhandel op gang gekomen.”

Reglement

In het aangereikte reglement staat onder meer dat er geen lijm mag worden gebruikt. Egon: ,,Het is heel verstandig om dit goed vast te leggen, want de creativiteit onder de wagenbouwersgroepen is natuurlijk groot. We zijn het gewend om outside the box te denken.”

Ondertussen is een kleine groep leden regelmatig op de vaste bouwplaats te vinden. Egon: ,,Daar vinden onderhoudswerkzaamheden plaats, zoals het opknappen van een unit waarin de kleding voor de theaterparade wordt gemaakt. Daar is dit een ideale periode voor.”

De wagenbouwersgroep telt ruim honderd leden. ,,Een aantal daarvan zie ik alleen in deze periode van het jaar. Het is leuk dat we op deze manier toch met wat mensen bij elkaar komen”, aldus de Heezenaar.

Op zondag 29 augustus vindt de prijsuitreiking van de legowedstrijd plaats. Dan maakt de jury de uitslag bekend. Ook het publiek heeft nog een stem. De hele septembermaand worden de wagens tentoongesteld in de etalages van winkels in Heeze.