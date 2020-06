Gewonde bij ongeluk op A2: weg was lange tijd afgesloten

‘Tien ton staal verticaal’, het kan wellicht toch nog: kermissen hopen snel van start te gaan

26 juni EINDHOVEN - Kermis Park Hilaria in Eindhoven gaat misschien toch door in augustus. Organisator Eindhoven247 gaat onderzoeken of het evenement toch nog georganiseerd kan worden. Andere kermissen in de regio volgen dat voorbeeld.