Gewonde bij steekpartij in asielzoekerscentrum Budel

Twee steekpar­tij­en in een week in azc Budel; ‘Vol centrum, corona en slecht weer zetten deur op een kier voor spanningen’

BUDEL - Twee steekpartijen binnen een week waren er in het asielzoekerscentrum in Budel. Vechtpartijtjes en geweldsincidenten komen er wel vaker voor, maar is hier meer aan de hand? Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het in beide gevallen om spontane ruzies, een structurele toename van geweld zien zij niet.

3 december