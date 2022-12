Gewonde bij steekpartij in azc Budel, politie houdt verdachte aan

De Smeltkroes wil duidelijk­heid over beheer

MAARHEEZE - De ‘grootgebruikers’ van gemeenschapshuis De Smeltkroes willen uiterlijk 1 januari 2024 duidelijkheid over hoe en door wie De Smeltkroes in de toekomst wordt gerund. Een nog op te richten beheerstichting gaat in de aanloop naar 2024 een belangrijke rol spelen.

15 december