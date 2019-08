Gezichten van de horeca: Na fietstocht een pruufplenkske bij De Hospes in Leenderstrijp

Ruim anderhalve eeuw geleden opende De Hospes de deuren in Leenderstrijp. Bennie van Hooff (60) nam het horecabedrijf 34 jaar geleden over van zijn ouders Frans en Mien. Hij en zijn vriendin Franca Verest (52) baten het café samen uit. Het horecapaar woont naast de zaak. Zijn vader heeft 42 jaar achter de toog gestaan. ,,Ik ben er mee opgegroeid”, zegt Bennie van Hooff, die op 26-jarige leeftijd de schilderskwast inruilde voor een bierafschuimer. De Hospes is de enige kroeg in het bijna vijfhonderd inwoners tellende dorpje. ,,Vroeger zouden er elf cafés in Leenderstrijp zijn geweest, maar die tijden liggen al vele jaren achter ons. Daarbij is het natuurlijk ook de vraag wat de mensen destijds onder een café verstonden.”