Gezocht: boerderij in Leende met mik op tafel

Dit is een verhaal dat een paar weken geleden begint als Wim Hofman uit Vlissingen een schilderij koopt. Het is een werk van de Vlaming Alfons van Dijck, die leefde van 1894 tot 1979. Hij werd geboren in Antwerpen, leefde het grootste deel van zijn leven in het Zeeuwse Veere en stierf in het huis van zijn broer in Vremde (België). Maar er was een link tussen deze schilder en Leende.

Wim Hofman heeft iets met Zuidoost-Brabant. Of om het nog preciezer te zeggen: met Zuidoost-Brabantse boerderijen, die hem doen denken aan zijn kindertijd. Dat komt: Hofmans moeder (Netta van Lith, 1911) was een katholiek meisje uit Budel. Ze diende bij de rijke sigarenfamilie Bazelmans uit Zeelst. Duc George was het sigarenmerk van Bazelmans. Het gezin had negen kinderen en bracht de vakanties door in Zoutelande. Ook Hofmans moeder ging dan mee. Om te koken en voor de kinderen te zorgen. Daar ontmoette ze de Zeeuw Albert Hofman (1910). Met hem trouwde ze en na het huwelijk ging ze in Vlissingen wonen. Het gezin kreeg vijf kinderen. Wim Hofman was de tweede zoon.

Vader tewerkgesteld in Duitsland

Volledig scherm Een Leendse boerderij op een schilderij van Van Dijck. © Galerie ,,Maar mijn moeder heeft hier nooit goed kunnen wennen", zegt Wim Hofman. En dus werd iedere gelegenheid aangegrepen voor bezoekjes aan familie, die woonde in boerderijen in Budel, Soerendonk en Maarheeze. Het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte het gezin mee in Valkenswaard. De vader was toen tewerkgesteld in Duitsland. ,,Daar woonden we tijdelijk, omdat iedereen in Vlissingen weg moest", zegt Hofman.



Hoe dan ook: Brabant werd Hofmans tweede thuis. Een thuis waarin hij zich fijn voelde. ,,Hier in Zeeland is het calvinistischer. In Brabant was het toch altijd van 'kom binnen', en 'wilde mee eten?" Het is dat warme thuisgevoel dat Hofman vindt in de schilderijen van Brabantse boerderijen. En daarom kocht hij dus onlangs het doek van Alfons van Dijck. Met daarop het interieur van een Leendse boerderij. Met een brandend haardvuur en een lekkere mik op tafel.

Ondergedoken in boerderij Leende

Het schilderij kocht hij in de galerie De Vier Gemeten in Middelburg. De galeriehouder is Joost Bakker. Van origine Eindhovenaar en schrijver van een boek over schilders in Veere. Een hoofdstuk is gewijd aan Alfons van Dijck, de Veerse Vlaming. Bakker vertelde een verhaal bij het schilderij dat Hofman kocht. Van Dijck was getrouwd met een joodse, Helena Lopes Quiros uit Amsterdam. Dat zij als enige van haar familie de oorlog overleefde, had volgens kwade tongen te maken met de vriendschappelijke omgang die Van Dijck had met de Duitse vertegenwoordiger in de provincie Zeeland, Willy Münzer. Maar zeker is dat haar leven in ieder geval ook gespaard bleef doordat ze een tijd ondergedoken zat in een boerderij in Leende. En ja, waarschijnlijk dus in die boerderij van Hofman met dat haardvuur en die mik op tafel.

Wim Hofman wil het graag weten. Welke boerderij is het op zijn schilderij? En is het inderdaad de boerderij waarin de vrouw van Alfons van Dijck was ondergedoken? En waarom in deze boerderij? Omdat de Vlaamse schilder het al voor de oorlog geschilderd had en zo de mensen die er woonden, had leren kennen? ,,Waarom ik dat wil weten? Nou ja, ik ben nu eenmaal geïnteresseerd in schilderkunst, in schilders en in geschiedenis. En in Oost-Brabant, omdat dat het land van mijn moeder was."