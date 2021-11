Glasvezel in kleine kernen Cranendonck stap dichterbij; wervingscampagne start begin 2022

Cranendon­ck wil opkopen woningen voor verhuur voorkomen

CRANENDONCK - Ook in de gemeente Cranendonck worden door kapitaalkrachtigen huizen opgekocht om ze meteen weer door te verhuren. Daardoor wordt het voor starters en mensen met een modaal inkomen steeds lastiger een woning te kopen. De gemeente gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om deze trend met ‘opkoopbescherming’ te stoppen.

