Glazen blaadjes voor overleden kinderen; Jori (17) maakt boom voor begraafplaats Budel

Drukte bij natuurge­bie­den is te overzien: 'Er is ruimte genoeg’

10:48 HEEZE/SOMEREN - Staatsbosbeheer zond zelfs een waarschuwing uit. Het is druk in de natuur, pas op waar je heengaat. Op een mooie zaterdagmiddag zijn de parkeerplaatsen bij de natuurpoorten De Plaetse in Heeze en het Somerense Vennenhorst inderdaad overvol. Maar met de drukte buiten valt het best mee.