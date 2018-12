Gloaze Kooi in Budel is weer ‘on air’

Fikse brand laat sporen na op recreatie­park in Soerendonk

25 december SOERENDONK - Op Recreatiepark Slot Cranendonck is maandagavond omstreeks 20.00 uur brand uitgebroken. De brandweer kon niet voorkomen dat een chalet op het Soerendonkse park volledig uitbrandde. Ook een naastgelegen schuurtje is in vlammen opgegaan.