Gloaze Kooi in Cranendonck viert lustrumfeest met Winterpop

Video en foto's Dankzij deze man komt Budel regelmatig in het landelijke weerbe­richt

24 december Ben Saanen zijn sport is weerfoto's maken en daarmee landelijke weerberichten halen. En op dat gebied is Saanen topsporter. Wie Budel-Dorplein of Budel-Schoot achter weervrouwen-en mannen ziet verschijnen, heeft Saanen aan het werk gezien. Over een passie voor het weer en de onmogelijke missie om het vast te leggen.