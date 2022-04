Glunderende gezichten in Budel: ‘De mensen zijn blij dat ze weer mogen’

BUDEL - Er liepen op Koningsdag veel mensen met glunderende gezichten rond in het centrum van Budel. Daar vormden de Markt en het Capucijnerplein het middelpunt van de oranje-activiteiten in het dorp.

Dozen vol met handel, meestal bestaande uit speelgoed, kleding en spelletjes, werden al vroeg in ochtend uitgestald op de Markt en het Capucijnerplein. Kinderen, maar nog vaker hun ouders, probeerden een nieuwe eigenaar voor de gebruikte spulletjes te vinden. Een tweedehands cadeautje scoren lukte soms al voor een paar ‘dubbeltjes’.

Quote Ik was vanmorgen om half zes een van de eerste mensen Annie Stevens

Voor Annie Stevens uit Budel-Dorplein begon Koningsdag al heel vroeg. ,,Ik was vanmorgen om half zes als een van de eerste mensen aanwezig om een plaatsje te bemachtigen. Ik sta hier ieder jaar met familie en vrienden. Hoeveel en wat we verkopen is daarbij niet belangrijk. We doen dit voor de gezelligheid.”

In Budelse dorpshart was er ook volop tevredenheid bij het lokale Oranjecomité. Voorzitter Saskia Horst: “De mensen zijn blij dat ze weer mogen. Dat is vandaag heel goed merkbaar. Bovendien hebben ze 2 jaar lang spullen voor de vrijmarkt kunnen sparen.”

Snoep en sfeer proeven bij nieuwe winkeltje

Glunderende kindergezichten waren er bij het monumentale Schepenhuis op de Markt. Vooruitlopend op de opening eind mei, kon er woensdag al een keer sfeer én snoep worden geproefd bij het nieuwe dagcafé en snoepwinkeltje ‘t Kluutje. ,,We zijn blij dat we nu eindelijk kunnen laten zien hoe het is geworden. Veel mensen hebben de afgelopen weken met hun gezicht tegen het raam gestaan”, vertelt Kim van Veldhoven van ’t Kluutje, waar mensen met een beperking aan de slag gaan.

Quote Van de familie Mansfelt hebben we onder meer een originele kast en schappen uit het oude snoepwin­kel­tje Kim van Veldhoven

De nostalgische inrichting van ’t Kluutje (Budels voor snoepje) deed vooral veel 40-plussers terugdenken aan het snoepwinkeltje van Lexke dat in 1993 de deuren sloot. Het winkeltje van Lex Mansfelt was een begrip in het dorp. Aan de gevel van het voormalig winkelpand tegenover het Schepenhuis verwijst de naam ‘Kluutje’ naar dit verleden.

Van Veldhoven: ,,Van de familie Mansfelt hebben we onder meer een originele kast en schappen uit het oude snoepwinkeltje in bruikleen gekregen. Daarnaast hebben we oude foto’s mogen gebruiken voor de inrichting.”

Foto’s van Lexke, maar ook nostalgisch snoepgoed als jodenvet, brachten bij veel bezoekers van de open dag warme herinneringen boven. ,,Als klein kind kwam ik vroeger al bij Lexke”, vertelt Tilly, die ook regelmatig een bezoek bracht aan het dagcafé van Lunet Zorg dat twee jaar geleden de deuren in het Schepenhuis sloot. ,,Het is goed dat het hier weer een invulling heeft gekregen”, aldus de Budelse.