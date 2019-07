‘Goed dat er weer gebouwd wordt in het centrum van Budel’

Dit verwacht projectontwikkelaar Johan van de Ven. De start van de nieuwbouw van de super, met daarboven zeven appartementen, is echter afhankelijk van mogelijke bezwaren. Van de Ven: ,,Dat is op dit moment nog een beetje koffiedik kijken. De sfeer is nu in ieder geval anders dan in 2001, toen we met dit project zijn begonnen.”