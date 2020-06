Grenzen met België weer open, maar niet overal: Hamont-Achel sluit overgangen voor auto's

video Vrachtwa­gen­chauf­feur (41) die pijlwagen op A2 bij Eindhoven ramde en kilometers doorreed was onder invloed van alcohol

14 juni EINDHOVEN - Een beschonken vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond om 21.45 uur aangehouden in Maarheeze. De 41-jarige man had even daarvoor een pijlwagen geramd op de A2 bij Eindhoven.