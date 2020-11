Griezelen bij het graf van corona

Coronaproof

De kinderen, veelal begeleid door ouders brachten (grote) emmers of speciale Halloween emmertjes mee voor alle snoep. Veel jeugd was 'spooky' verkleed. Chantal van den Broek heeft het dit jaar voor het eerst groots aangepakt. ,,Ik kom uit Helmond en daar werd volop aan Halloween gedaan. Ik vind het leuk om het hier te organiseren. In totaal hebben 56 kinderen zich opgegeven. Veel adressen hebben zich gemeld als snoephuis. Daar kunnen ze wat lekkers krijgen. Alles corona proef: alleen verpakt snoep. En dat niet direct geven aan de kinderen maar neerleggen, zodat ze het zelf, op een hygiënische manier, kunnen pakken. Ziek worden is wel het laatste dat we willen!”