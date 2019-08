Groeimarkt voor Brabantsedag parademateriaal

HEEZE - Brabantsedag-wagenbouwersgroepen hebben een nieuwe markt aangeboord. Nu in de weken voorafgaand aan de parade steeds vaker filmpjes en foto's op sociale media worden geplaatst, diende zich spontaan klandizie aan: bedrijven, verenigingen en organisaties willen wagen-delen of kostuums overnemen.

Quote En we hebben de schilden en de helmen nog. Die nemen de meeste mensen mee naar huis Kevin van Lierop, Vriendengroep Hopeloos Om 10 uur deze maandagmorgen trof een 40tal wagenbouwers van vriendengroep Hopeloos elkaar in de bouwtent aan de Kapelstraat. Na de traditionele koffie en vlaai en het tevreden terugkijken op een meer dan geslaagde aflevering van de Brabantsedag, wachtte de mannen en vrouwen het jaarlijkse sloopwerk. Deze keer moesten maar liefst 7 Vikingschepen er aan geloven. Want Hopeloos had de invasie van en angst voor de Vikingen (tusssen 800 en 1000 na Christus) uitgebeeld.



,,Nee hoor, we zijn allerminst droevig", zegt Kevin van Lierop namens Hopeloos. ,,Eigenlijk vindt iedereen dit wel leuk om te doen. Het is misschien wel therapeutisch om een fantastische Brabantsedag op zo'n manier af te sluiten. En we hebben de schilden en de helmen nog. Die nemen de meeste mensen mee naar huis.”

Extra waardering

Toch wordt 't steeds minder met de slooptraditie. Een andere ontwikkeling komt er voor in de plaats: er blijkt een groeimarkt te zijn voor het parademateriaal. ,,Dat neemt echt hand over hand toe", zegt hoofd parade Frank van Lierop. Steeds meer groepen zetten van tevoren foto's en filmpjes van hun wagens op social media. En daar worden ze opgepikt door stichtingen, organisaties, bedrijven en festivals. Een hartstikke leuke ontwikkeling, aldus Van Lierop: ,,Want het is toch extra waardering voor het werk van de ontwerpers en de wagenbouwers.”

Schapenkoppen

Punt is wel dat belangstellenden er snel bij moeten zijn. Want de traditie van het opruimen ‘the day after’ blijft. Zo had het weinig gescheeld of de 3 metershoge schapenkoppen van De Laarstukken (Wolvenjacht Cuijk in 1815) waren verdwenen in de container. Omdat de eerste gegadigde zich 's ochtends na de parade om 7 uur al meldde, konden er twee verkocht worden.

Andere deals: de wachttoren van Ietskes Schif (Gevlucht uit Kamp Vught) gaat naar de gemeente en wordt gebruikt bij de WO2-herdenking van de bevrijding en andere onderdelen van de wagen gaan waarschijnlijk naar Kamp Vught. Labelfabriek Van Englen&Evers wil het door vriendengroep Schenkels gemaakte oude beeldmerk (wagen: Het Stille Verzet) van de fabriek overnemen. De wagen van De Oude Ambachten (de Udensche Courant) wordt verhuurd aan muziekfestival Op Dreef in Reuver. Met delen van de wagen van vriendenkring De Rijten (De Blijde Intrede) wordt het festivalpodium van Into the Woods gemaakt en de fraaie constructie van het Vincent van Gogh-schilderij Sterrennacht (van Bouwerij Skon) gaat waarschijnlijk in bruikleen naar het Vincentre in Nuenen.

Ook de kostuums vinden steeds gretiger aftrek. Ze vinden hun weg vooral naar carnavalsverenigingen en theatergezelschappen. Voordeel hier: er vindt geen algehele vernietiging plaats daags na de parade en er is dus meer tijd voor verkoop.

Meevallertje

Ondertussen hebben wagenbouwersgroepen er een mooie inkomstenpost bij. Die van De Rijten hebben zelfs in overleg met de nieuwe eigenaar hun wagen ontworpen. Over de hoogte van de bedragen blijven de groepen vaag: ‘een paar honderd euro’ en ‘een meevallertje voor de clubkas’, zijn kwalificaties. ,,Natuurlijk, dit hergebruik biedt mooie kansen", zegt parade-hoofd Van Lierop, ,,maar het zal nooit een hoofddoelstelling worden. Wat de wagenbouwers drijft is het uitwerken van het thema".

Het thema voor de parade van volgend jaar wordt in november bekendgemaakt.

Vriendengroep De Laarstukken heeft 2 van de drie schapenkoppen verkocht

Daags na de parade worden de Vikingschepen van Hopeloos gesloopt