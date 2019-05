Groen licht voor ‘abstract’ plan voor Baronie van Cranendonck Soerendonk

Achtergrond Karbonade onder vuur: 17 vragen en antwoorden over het systeem waarin wij varkens houden

25 mei De bezetting van een varkensbedrijf in Boxtel leidde tot veel afkeuring maar brengt ook een hernieuwde discussie over de varkensindustrie op gang. Tijd voor helderheid in een troebel debat, met antwoorden op 17 vragen.