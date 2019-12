Groen licht voor bouwplan in oude garage Schilders in Budel

De afstand tot de woning aan Deken van Baarsstraat 21 blijft echter een heikel punt. Ook een gesprek, dinsdagmiddag nog, kon niet alle kou uit de weg nemen. ,,Er is een gebrek aan vertrouwen tussen de bewoners en Vastgoedregisseur. Die de bouw begeleid", verduidelijkte wethouder Frans Kuppens (CDA). ,,Vastgoedregisseur heeft toegezegd, dat hij serieus naar aanpassingen wil kijken. Hij wil kijken of de hoogte aangepast kan worden en of de woning die het dichtst bij nummer 21 ligt anders ingetekend kan worden", aldus Kuppens. ,,Hij wil dat op papier zetten, maar hij wil niet dat dit in een amendement wordt vastgelegd. Als dat wel gebeurt, weet hij niet of hij wel wil doorgaan met het plan", vulde Kuppens aan.