Groen licht voor tuinbouwloods in Leenderstrijp, na veel vijven en zessen

De gemeenteraad had er twee vergaderingen en veel speurwerk voor nodig om tot een besluit te komen. Afgelopen maandag volgde de spannende ontknoping.

Dankzij een amendement van de VVD en AbHL is de tuinbouwloods bij het al bestaande sierteeltbedrijf aan de Strijperstraat een flinke stap dichterbij gekomen. De voltallige oppositie stemde voor het gewijzigde raadsvoorstel. Daarbij had ze wel de steun nodig van Jack de Turck (Lokaal Heeze-Leende) en Jos Vos (CDA). Zij deelden het standpunt van hun (coalitie)partijen niet. Dit leverde een stemverhouding op van negen stemmen voor en acht stemmen tegen.

Het draaide om één zinnetje

Hier lag een totaal verschillende interpretatie van de gemeentelijke structuurvisie aan ten grondslag. De voorbije weken draaide het steeds om één zinnetje in de gemeentelijke structuurvisie. Hierin wordt gesteld dat een verdere verdichting van de kern Leenderstrijp niet is toegestaan en het dorpshart moet blijven zoals het nu is.

Aanvankelijk leken de plannen ook in goede aarde te vallen bij het college, maar een zienswijze waarin naar de aangehaalde passage in de structuurvisie wordt verwezen zorgde ervoor dat het college er uiteindelijk voor koos om niet in te stemmen met de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

Agrarisch dorp

Volgens de voorstemmers biedt de structuurvisie hiervoor wel degelijk de benodigde ruimte. ,,De structuurvisie is meer dan alleen één zin”, aldus Robert Groenewoud (VVD). Volgens hem valt het gedeelte van het dorp waar de loods is voorzien buiten het ‘middengebied’ waar geen verdere verdichting is toegestaan. Dit zou blijken uit een andere passage uit de structuurvisie. Ook stellen de oppositiepartijen dat het plan past bij het agrarische karakter van Leenderstrijp. Alide Heijmans (PvOJ-GroenLinks): ,,Leenderstrijp is van origine een agrarisch dorp en niet een woonwijk. Als we deze kleinschalige activiteiten niet toestaan, dan wordt het een openluchtmuseum.”

Haar inbreng stond haaks op de mening van Mark Klerks (D66), die het volstrekt onwenselijk vond om een agrarisch bedrijf met bebouwing in een woongebied te bestemmen. Daarnaast verwacht hij dat mogelijke bezwaarmakers, doordat er geen zwaarwegende redenen zijn om af te wijken van de structuurvisie, hun gelijk zullen halen bij de Raad van State.

Inge Maas (CDA) sprak van een grote blunder: ,,Wanneer we nu over de structuurvisie heen stappen, dan lappen we het participatietraject dat hieraan vooraf is gegaan, en dus mening van Leenderstijp en de andere kernen, aan onze laars.” Ze deed een oproep om de structuurvisie met de inbreng van inwoners te evalueren en eventueel te herzien. Het voorstel kreeg echter niet voldoende steun.