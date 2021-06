Groen licht voor vrachtwagenverbod centrum Heeze maar wethouder moet aan de slag voor veiliger Wilhelminaplein

De gemeenteraad is akkoord om voor de invoering van het verbod in totaal 31.000 euro vrij te maken. Dan gaat het behalve om het ophangen van verbodsborden ook over de inzet van verkeersregelaars, boa's en het plaatsen van tekstwagens. Voor aanpassingen van het Wilhelminaplein is 14.000 euro begroot.

Het weren van doorgaand vrachtverkeer uit de kom van Heeze staat al lang op de politieke agenda. Met de realisatie van de nieuwe Randweg en de Muggenberg, ligt er nu daadwerkelijk een goed alternatief om het drukke centrum te mijden.

Desondanks rijdt er nog altijd veel doorgaand vrachtverkeer door het centrum. Een verbod moet daar definitief een einde aan maken. Daar zijn alle partijen het over eens.

De rotonde bij het Wilhelminaplein vormt een hinderlijke hobbel in het vrachtwagenverbod. Het vrachtverkeer moet via dit verkeersplein een weg zoeken naar de Randweg of in omgekeerde richting naar de Nieuwendijk. Maar ook scooterrijders, fietsers en voetgangers maken volop gebruik van de rotonde.

Quote Veiligheid voor fietsers is voor ons een principi­eel punt Alide Hijmans, GroenLinks

Het college stelde eerder voor om op de rotonde een ‘bypass’ te maken om zo de veiligheid te borgen. Maar een meerderheid van de raad is van mening dat betere oplossingen te bedenken zijn en wil dat wethouder Frank de Win (CDA) en zijn ambtenaren zich nog eens goed over de situatie buigen.

Alide Hijmans (GroenLinks): ,,We willen een beter plan voor het Wilhelminaplein. De veiligheid voor fietsers is voor ons een principieel punt. Maak alternatieve oplossingen met de kosten erbij.” Haar motie werd gesteund door Lokaal Heeze-Leende, Algemeen Belang, Partij voor Oud en Jong en D66.

Alleen CDA en VVD stemden tegen. En dus moet wethouder De Win - enigszins met tegenzin - opnieuw om tafel met zijn ambtenaren. ,,We hebben er al verkeerskundig naar gekeken. De wegen kunnen het aan. Het is een lastig verkeersknooppunt, maar het verkeer neemt er met het vrachtwagenverbod niet toe”, aldus De Win.

Ook verbod doorgaand landbouwvoertuigen

De wethouder gaf aan dat het vrachtwagenverbod snel zal worden ingevoerd, ondanks de nieuwe studie naar het Wilhelminaplein. Lokaal Heeze-Leende pleitte er voor om behalve doorgaand vrachtverkeer ook minder zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen te weren of in elk geval in aantal te reduceren. De Win zegde toe daar naar te kijken.

Een ander voorstel van Lokaal Heeze-Leende om toe te werken naar een parkeerverbod op de Oude Stationsstraat om de verkeersveiligheid te vergroten, haalde het niet. De fractie kreeg alleen GroenLinks hierin mee. Ook het plan van Lokaal Heeze-Leende voor alternatieve fietsroutes om het Wilhelminaplein heen, werd van tafel geveegd.