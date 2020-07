Grootschoterweg in Budel-Schoot na opknapbeurt weer geopend

Pool rijdt zonder rijbewijs in geleende auto over A2 bij Maarheeze

12:47 MAARHEEZE - Een 23-jarige man uit Polen is woensdagmiddag rond 16.00 uur aangehouden op de A2 bij Maarheeze, omdat hij zonder geldig rijbewijs in de auto van zijn vriendin reed. De auto is in beslag genomen.