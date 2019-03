Grote brand verwoest bedrijf op De Kempen in Budel

Nieuwe super Budel dichterbij

28 maart DEN HAAG/BUDEL - De gemeente Cranendonck leed donderdag tijdens een spoedzaak bij de Raad van State een gevoelige nederlaag in een conflict over een supermarktplan aan de Nieuwstraat in Budel. Rechter en staatsraad Silvia Wortmann wees tijdens de rechtszitting het verzoek van de gemeente af om voorlopig geen nieuw besluit op het bezwaar van supermarktontwikkelaar Van Grunsven te hoeven nemen.