Grote respons op dorpspeiling Budel-Dorplein; school is het meest urgente thema

Leden van de werkgroep en verschillende aangehaakte verenigingen trokken zaterdag langs pleinen, straten en huizen om de onlangs huis-aan-huis verspreide enquête op te halen én hierover het gesprek aan te gaan. De peiling vormt de basis voor een nieuwe dorpsvisie.

De toekomst van basisschool St. Andreas en de roep om starterswoningen gingen tijdens de dorpstoer het vaakst over de tong. Het zit veel Dorpleiners dwars dat er al jarenlang amper wordt gebouwd. Zeker voor jongeren. In het dorp leven verder grote zorgen over het voortbestaan van de basisschool.

Ambtelijke molen

Met de uitkomsten van de enquête wil Samen Dorplein onder meer een duidelijk signaal afgeven aan de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw. ,,We zitten hier met veel wet- en regelgeving omtrent bijzondere natuurgebieden en de aanvliegroutes van verschillende vliegvelden. Daardoor verzanden veel bouwplannen in de ambtelijke molen”, vertelt John Claassen van Samen Dorplein. Hij benadrukt ook het belang van een eigen school. Claassen: ,,Voor veel mensen begint daar de binding met een dorp.”

Dat er de afgelopen jaren weinig plannen van de grond zijn gekomen in het ruim 1400 inwoners tellende dorp, wekt bij een grote groep Dorpleiners behoorlijk wat wrevel op. ,,De enquête voelt daardoor ook een beetje als een laatste reddingspoging”, zegt Claassen.

Quote Jongeren kunnen niet zomaar vier ton betalen voor een vrijgeko­men woning Rinie van Deurzen

De roep om nieuwe starterswoningen en het behoud van de basisschool leeft bij alle leeftijden. ,,Jongeren kunnen niet zomaar vier ton betalen voor een vrijgekomen woning”, zegt Rinie van Deurzen, die al ruim 70 jaar in Dorplein woont. Ze krijgt onder meer bijval van Henny van Cranenbroek: ,,De jeugd is de toekomst van het dorp. Ze zijn nodig om de boel bloeiend te houden. En als er nieuwe huizen worden gebouwd, dan ligt er misschien ook voor ons ouderen nog iets moois in het verschiet.”

Wat meer moeite met invullen

Expat Charles Peyret-Forcade had wat meer moeite met het invullen van de enquête. ,,Ik begrijp de zorgen over de basisschool, maar ik ben Frans en mijn vrouw is Zuid-Koreaans. Onze pasgeboren dochter gaat straks naar een internationale school, daardoor ben ik niet de juiste persoon om hierover iets te zeggen”, vertelt de kersverse Dorpleiner op een bijna verontschuldigende toon. Toch vindt hij de enquête heel nuttig. ,,Ik draag graag mijn steentje bij aan het verbeteren van de leefbaarheid. De hoge snelheid op de Stationsstraat is voor mij een belangrijk aandachtspunt”, aldus Peyret-Forcade.

De respons op de enquête, die nog tot en met 9 februari kan worden ingeleverd, is groot. ,,Er zijn vandaag 585 enquêtes ingevuld teruggekomen”, zegt werkgroeplid Theo Dubbeld verheugd. Bij het uitwerken van de enquête krijgen de vragen over school voorrang. Dubbeld: ,,Dat is op dit moment het meest urgente thema. Binnenkort is er weer overleg over de school gepland. We willen dan goed beslagen ten ijs komen.”