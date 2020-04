Grote schuurbrand in Budel-Schoot: brandweer weet nog niet zeker of vuur is overgeslagen

De veiligheidsregio meldde in eerste instantie dat er brand woedde in een schuur waar een aantal fietsen, brommers en een motor in stonden. Al snel schaalde de brandweer op van een schuurbrand naar inmiddels een zeer grote brand die ook nog eens uitslaand was.

Het vuur leek ook over te zijn geslagen naar een van de twee woningen waar de schuur naast staat. Of dat het geval is, is momenteel niet helemaal duidelijk. Door de rookontwikkeling is niet helemaal duidelijk of het vuur de muren in getrokken is. Uit voorzorg houdt de brandweer wel het dak nat, zodat als het vuur nog niet overgeslagen is, dat ook niet gebeurd.