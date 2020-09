Harmonieën mogen weer met z'n allen blazen in een afgesloten ruimte: Hoe werkt dat?

Wie beslist wat wél kan met carnaval? De burgemees­ter, de minister of de Veilig­heids­re­gio? ‘Het is een chaos’

29 augustus DEN BOSCH - Het is onduidelijk welke bestuurders het laatste woord hebben, als het gaat over carnaval. Dat zeggen zowel hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans als de Bossche burgemeester Jack Mikkers, voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Voermans: ,,Het is een chaos.”