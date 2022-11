Harry Bos uit Budel (86) maakte de hongerwinter mee en schenkt nu eetbonnen aan minderbedeelden

Dit zijn de rijkste Brabanders in de Quote 500: Adriaan Mol (38) aan kop met 3,5 miljard euro

BREDA - Adriaan Mol (38) is opnieuw de rijkste Brabander, blijkt uit de nieuwe Quote 500-lijst die maandagavond is gepresenteerd. De Bredanaar staat net als vorig jaar op de zesde plek van de prestigieuze lijst. President-commissaris Karel van Eerd (84) van Jumbo steeg van 9 naar 7.

1 november