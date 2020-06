Harry de Laat uit Budel krijgt onderscheiding

‘Het begint steeds meer op een markt te lijken’: coöperatie­ve Herenboer­de­rij De Groote Heide groeit maar door

7:19 Herenboerderij De Groote Heide is vanaf eind maart in bedrijf op landgoed De Baronie van Cranendonck in Soerendonk. Zaterdag werden de eerste zelfgeteelde groenten onder de ruim 150 huishoudens verdeeld.