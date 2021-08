Hatseflats, al 130 stacaravans erbij op camping Slot Cranendonck van Peter Gillis

In de media Bewoners Spoet­nikstraat Helmond nog steeds pissig over boek: ‘Waarom zet hij zijn eigen straat niet te kakken?’

30 juli HELMOND - Van om de hoek, naar in je boek. In de zomerserie ‘In de media’ gaan we op zoek naar de verhalen achter plekken uit boeken, films en series. In deel 1 het boek ‘Spoetnik’ van Martijn Neggers. ,,Als je hier zelf woont is dit niet grappig meer.”