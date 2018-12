Hazenpest bij mensen? Zeldzaam, maar Fried (75) weet dat de impact ingrijpend kan zijn

Het komt zelden voor. Het gaat om niet meer dan 20 tot 25 gevallen in de afgelopen acht jaar in heel Nederland. Maar als je erdoor getroffen wordt, kan de impact immens zijn. Fried Meyer weet dat nu. De 75-jarige inwoner van Soerendonk werd geïnfecteerd door de hazenpest en lag meer dan twee maanden in het St. Jans Gasthuis in Weert. Hij is weer op de goede weg en verblijft inmiddels naar het naastgelegen revalidatiecentrum, maar hij heeft een lijdensweg achter de rug.