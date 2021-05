Hebben zwijnen het gemunt op wandelaars, of is een aanval domme pech?

VALKENSWAARD - Een gewonde wandelaar in Epe, een heel gezin op de vlucht op de Veluwe. Het wilde zwijn laat niet met zich sollen zo blijkt. Ze zijn inmiddels met velen en eisen hun plaats op in onze natuur. Waren de betrokken op het verkeerde moment op de verkeerde plek? Of moeten wij ons ook zorgen maken in het zwijnenrijke Brabant?