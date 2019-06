Heel Maarheeze rouwt om Sjoerd (26): ‘Zodra je hem zag, kreeg je al een glimlach op je gezicht’

‘Automobilist (26) verongelukt op de A2’. Het is een klein stukje in de krant waar een berg aan verdriet achter schuilgaat. Waar je ook komt in Maarheeze, overal is het ongeval waarbij Sjoerd Tonnaer om het leven kwam het gesprek van de dag, al dagenlang. Zonder uitzondering typeren inwoners hem als een sociaal dier , een man die midden in het leven stond en geliefd was bij iedereen.