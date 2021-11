Heel veel instrumenten, muziek, acts én biertje bij (eindelijk) SlagWerkSpektakel in Heeze

De avond is de derde in deze vorm voor de slagwerkgroep, die in het dorp vooral bekend is vanwege de Happy Drumsticks, de formatie die de groep vormt om op te treden tijdens de Artiestenavonden in Heeze. ,,Die hebben ons jaren geleden gered’’, zegt André Kuijten, muzikant bij de groep en lid van Happy Drumsticks. ,,Mensen kenden ons van de marsen op straat, maar met die shows laten we elk jaar zien hoe leuk de muziek is, en hoe leuk het is om die muziek te maken. Daardoor kregen we veel nieuwe aanwas.’’