Heeze gaat voor veilige kerststal

Even was het spannend. De ploeg mannen die al 12 jaar de kerststal van Heeze opbouwt, dreigde er de brui aan te geven. Ze vonden het -ook gezien hun klimmende leeftijd- te gevaarlijk worden om de 7 meter hoge stal op te bouwen. Al 2 keer viel een van hen uit de hoge constructie. Eén keer liep het goed af omdat een strobaal de val brak. Maar een tweede val kende een minder goede afloop: de kerststalbouwer brak zijn been.

Veiligheid bouwers staat voorop

Volgens Joep Baggerman, woordvoerder van het parochiebestuur (dat eigenaar is van de stal), wordt hard gewerkt aan een oplossing. Zo is er inmiddels contact met een nieuwe vrijwilliger die mogelijk ook kan beschikken over een verreiker. En met zo'n machine bij de hand hoeft niemand meer omhoog te klimmen. ,,Maar lukt dat niet, dan maken we de stal lager, of we maken een nieuwe", zegt Baggerman, ,,want de veiligheid van onze kerststalbouwers staat natuurlijk wel voorop".