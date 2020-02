Heeze herstelt te krappe bocht: ‘Dit is een extra strop voor geplaagde ondernemers’

De Leenderweg is tot 6 maart afgesloten om een fout te herstellen. De aansluiting van de Randweg op de Leenderweg is te krap gemaakt, waardoor vrachtwagens moeite hebben met de bocht. Volgens de gemeente Heeze-Leende konden vrachtwagens de bocht wel maken, maar namen ze de trottoirbanden of het middenpunt in hun draai mee. ,,Dat leidde tot extra geluid”, laat een woordvoerster weten. ,,De maatregelen worden genomen na klachten van omwonenden.” VVD Heeze-Leende is verbolgen en verrast over de gang van zaken en heeft vragen gesteld.