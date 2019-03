Heeze krijgt een tunnel speciaal voor koeien

Gewoon kloffie of panter­print: niet iedere school in regio viert carnaval

28 februari REUSEL - Rodeneuzendag, pyjamadag of raar-haar-dag: met dagelijks een ander thema tuigen sommige basisscholen in de regio een hele ‘gekke week’ op om kinderen op te warmen voor de carnaval. Wie donderdag op basisschool De Klimop in Reusel was, waande zich in de Afrikaanse savanne of op een markt in de Jordaan met al die pittige panterprints. Nel Pantervel was het thema en moet de kinderen in de stemming brengen voor vrijdag, want dan gaan vrijwel alle scholen in de regio pas echt los met hossen.