Heeze krijgt nieuw eetpunt in 't Perron

Plannen landgoed Baronie in Soerendonk enthousi­ast ontvangen

23 januari BUDEL/SOERENDONK - De meeste Cranendonckse raadsfracties staken hun enthousiasme over de nieuwe plannen voor landgoed De Baronie in Soerendonk dinsdag tijdens de commissievergadering niet onder stoelen of banken. Wel lijken de financiële risico’s nog een punt van discussie te worden als het voorstel van B en W op 4 februari wordt behandeld tijdens de raadsvergadering.