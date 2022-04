Heeze Leeft! wel degelijk, maar is nog niet uitgegroeid

Het was al vroeg druk en bezoekers leken blij dat ‘Heeze Leeft!’ een stap zette richting de hoogtijdagen van ‘Heeze Luidt de Lente in’, de voorloper van de dag. Tegelijk is er zeker nog ruimte voor groei.

Nicole van Grunsven is één van de organisatoren van ‘Heeze Leeft!’, en ze ziet ruimte voor het evenement om groter te worden. ,,Op de braderie had het voor mij nog wat drukker gemogen. Mensen lijken nog niet helemaal op de hoogte van wat we willen doen.”

Daarmee doelt ze op de nieuwe opzet van het evenement. ,,Wij willen dat het wordt wat ‘Heeze Luidt de Lente in’ ooit was: een dag vóór en door ondernemers uit de gemeente.” Ondernemers zagen aan het eind van het Heeze Luidt de Lente in-tijdperk ‘vreemden’ met een kraan vóór hun winkel staan. ,,Toen zeiden we: dit gaan we anders doen. Het moet echt weer iets van deze gemeente worden.” Daarvoor zijn Van Grunsven en de rest van het bestuur nog op zoek naar vrijwilligers.

Bezoekers Ilse (32) en Ivo (35) en hun twee kinderen struinen over de rommelmarkt. Ze wonen twee jaar in Heeze, na eerder in Roermond te hebben gewoond, en maakten dus ook de eerste Heeze Leeft! (net) mee. ,,Die kan ik me niet heel goed herinneren”, zegt Ivo. Ilse voegt toe: ,,Dat was geloof ik een stuk kleiner, en minder druk.”

Ze zien de potentie van een middag als deze, en hoe zulke evenementen een dorp dichter bij elkaar kunnen brengen. Ilse: ,,We hebben dit jaar ook echt de intentie om naar de Brabantsedag te gaan, omdat je in de omgeving hoort hoe groots dat is.”

Ge Wit ’t Oit Noit Nie

Twee en een half jaar geleden won wagenbouwersgroep ‘Ge Wit ’t Oit Noit Nie’ met een wagen over ramptoerisme in Brabant de 62e Brabantsedag. Zondag mocht de groep de traditionele tegel leggen die deze iconische wagen in het straatbeeld van Heeze vereeuwigt. Voorzitter Martine Sanders van de groep: ,,Het is jammer dat we lang moesten wachten, maar de stichting wilde groots uitpakken, net als bij andere groepen.”

Voor Sanders en de groep markeert de tegellegging een vroeg begin van het wagenbouwseizoen. ,,We hebben tijdens corona wel activiteiten gepland, zoals een Tiroler avond. Maar dat en de Lego parade kunnen de échte optocht niet vervangen.”

Ze is dan ook reëel over de motivatie onder leden, na jarenlang ‘niks’. ,,Mensen beseffen tijdens de zomer dat ze ineens veel vrije tijd hebben als ze niet aan de Brabantsedag mee kunnen doen. Aan ons de taak die knop bij ze om te zetten en ze. De tegellegging draagt daar enorm aan bij, hopen we.”